النائب حازم الجندى: مراكز إبداع مصر الرقمية سيكون لها دور فاعل فى تحقيق رؤية مصر 2030

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أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" الجيزة، خطوة مهمة لتهيئة البيئة المحفزة للابتكار التكنولوجي، وتنمية المهارات الرقمية للشباب واحتضان مشروعاتهم الريادية، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تعول عليها في الآونة الحالية لتحفيز مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار المحلي والدولي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكثيف الجهود لتحسين موقف مصر في المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات، بما يرسخ موقف مصر كمركز إقليمي للاتصالات والأنشطة والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

وقال "الجندي"، إن هذه الخطوات تأتي انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في العمل نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، يشمل توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف التوسع في إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بمختلف المحافظات، حيث تم الانتهاء من إنشاء 23 مركزا في مختلف المحافظات، وجار العمل على استكمال إنشاء المراكز في باقي المحافظات خلال 2025، مشيرا إلى أن التوسع في "كريتيفا" يمثل خطوة استراتيجية محورية في دعم مستقبل التحول الرقمي بمصر حيث تعد هذه المراكز منصة تجمع بين التعليم، التدريب، الابتكار، وريادة الأعمال، ما يجعلها ذات أهمية كبيرة على عدة مستويات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مراكز كريتيفا تستهدف تطوير المهارات الرقمية من خلال توفير تدريبات متقدمة للشباب في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، الأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، مما يعزز جاهزية القوى العاملة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي، فضلا عن تشجيع الابتكار وريادة الأعمال بتوفير بيئة داعمة للمبتكرين ورواد الأعمال من خلال توفير مساحات عمل مشتركة، توجيه، واستشارات تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع رقمية قابلة للتطبيق، وهو ما يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري، ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة العمل من إجل استكمال هذه المراكز في جميع محافظات الجمهورية لتقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، مما يعزز تكافؤ الفرص، وخلق فرص عمل في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، سواء داخل مصر أو عن بُعد مع الشركات العالمية، إضافة إلى تعزيز التحول المؤسسي حيث هذه المراكز شريكا استراتيجيا للحكومة والقطاع الخاص في تطوير حلول رقمية مبتكرة لتحسين الخدمات والبنية التحتية الرقمية، مؤكدا أن مراكز كريتيفا سيكون لها دور فاعل في تحقيق رؤية مصر 2030.