شكرا لقرائتكم خبر عن طارق البشبيشي يكشف أساليب جماعة الإخوان فى التحريض ضد الدول والان مع تفاصيل الخبر

كشف طارق البشبيشي، الباحث والمتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، عن أساليب جماعة الإخوان الإرهابية في نشر الشائعات والأكاذيب كجزء من استراتيجيتها للتحريض ضد الأنظمة الحاكمة في المنطقة وبث الفوضى.

واعتبر البشبيشي أن الجماعة تسعى بشكل ممنهج إلى استخدام الإعلام والشبكات الاجتماعية لترويج أفكارها وتحقيق أهدافها السياسية عبر تضليل الرأي العام.

وأوضح البشبيشي أن الإخوان لا يتورعون عن استخدام تقنيات الإعلام المضلل لنشر المعلومات المغلوطة، سواء عبر وسائل الإعلام التابعة لهم أو عبر أتباعهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال إن الجماعة تعمل على خلق حالة من الفوضى في المجتمعات من خلال نشر أكاذيب عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية، بهدف إضعاف الثقة في الحكومات وإثارة الفتن بين فئات المجتمع.

وتابع البشبيشي، قائلاً إن أسلوب الإخوان في نشر الأكاذيب ليس وليد اللحظة، بل هو جزء من تكتيك قديم بدأوا في اتباعه منذ فترة طويلة.. فهم يستخدمون الشائعات لتشويه صورة الأنظمة السياسية، ويستغلون الأزمات الاجتماعية والاقتصادية لتوجيه الرأي العام نحو معاداة الحكومات.

كما أشار إلى أن جماعة الإخوان تستخدم هذه الأساليب في سياقات معينة، مثل الفترات التي تشهد توترات سياسية أو اضطرابات داخلية، وهو ما يساعدهم على تحريك الشارع وزيادة الانقسام الاجتماعي.

وركز البشبيشي على أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر فقط على المعركة الإعلامية، بل تمتد لتشمل تحركات سياسية وميدانية تهدف إلى إشاعة حالة من الاضطراب المستمر.

وأضاف أن الإخوان يراهنون على إضعاف قوة الدولة واستغلال أي ثغرة قانونية أو أمنية لتحقيق مكاسبهم.

ودعا البشبيشي إلى ضرورة الوعي بمخططات الجماعة وأساليبها في نشر الفوضى، مشيراً إلى أهمية التصدي لهذه الحملات الدعائية عبر تعزيز ثقافة التحليل النقدي للمعلومات وتمكين المجتمعات من مواجهة محاولات التضليل.