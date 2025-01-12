الطقس غدًا قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة النهارية

أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، إلى أنّ "طقسًا متقلبًا يُسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر اليوم الأحد، حيث يتحوّل إلى مستقر ويستمر خلال الأيام المقبلة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية".

وأوضحت أنّ معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني بين 11 و19 في بيروت، في طرابلس بين 9 و17 وفي زحلة بين 3 و13 درجة، محذّرة من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن الـ1700 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

توقعت أن يكون طقس اليوم الأحد غائم جزئيًا إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال مع احتمال تساقط امطار خفيفة محلية خاصة جنوب البلاد مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800م وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيًا خلال النهار مع تحذير من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو الـ1700 م وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

أما طقس الاثنين، فصاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية لتتخطى معدلاتها الموسمية بينما تبقى الحرارة الدنيا منخفضة في الداخل وعلى المرتفعات خلال الليل وساعات الصباح الاولى، لذا حذرت الدائرة من تكون الجليد على الطرقات بدءًا من ارتفاع 1600 متر وما فوق كما تنخفض نسبة الرطوبة.

وبالنسبة لطقس الثلاثاء، فسيكون صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي هي فوق معدلاتها الموسمية وتبقى درجات الحرارة الدنيا متخفضة مع تحذيرمن تكون الجليد في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات كما تبقى الرطوبة منخفضة.

أما الأربعاء، فالطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بنسبة الرطوبة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال.