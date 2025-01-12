قوى الأمن: توقيف مواطن ينشط بسرقة الدراجات الآلية ومطلوب بجرائم مختلفة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن توقيف مواطن ينشط بسرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق ومطلوب بجرائم مختلفة.

في التفاصيل، أوضحت المديرية في بيان لها أنّ "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة الدرّاجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات سرقة درّاجات آلية في مناطق جبل لبنان. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويّته، وهو: ج. ح. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بقضايا سرقة ومخدِّرات، ويوجد بحقّه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة".

وذكرت المديرية أنّ "بتاريخ 03-01-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في الحازمية، أثناء قيامه بتنفيذ عملية سرقة درّاجة نوع "سويت" لون أبيض دون لوحات. وبتفتيشه، ضبط بحوزته ساعة فحص كهربائية"، مضيفة "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بسرقة العديد من الدرّاجات الآلية، بالإضافة إلى تعاطيه المخدّرات".

هذا، وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوط المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.