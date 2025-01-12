أفادت الوكالة الوطنية، عن تسجيل توغل قوة مدرعة اسرائيلية مؤلفة من دبابة "ميركافا" وآليتي "هامر" في اتجاه الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس وتمركزها قرب احد المنازل.
كما أفادت عن توغل دورية مؤللة للجيش الإسرائيلي باتجاه وادي خنسا وريحانة بري في سهل الماري في منطقة العرقوب.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي توغّل باتجاه الاطراف الشمالية لبلدة مارون الراس ومنطقة العرقوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.