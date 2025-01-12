الجيش الإسرائيلي توغّل باتجاه الاطراف الشمالية لبلدة مارون الراس ومنطقة العرقوب

أفادت الوكالة الوطنية، عن تسجيل توغل قوة مدرعة اسرائيلية مؤلفة من دبابة "ميركافا" وآليتي "هامر" في اتجاه الأطراف الشمالية لبلدة مارون الراس وتمركزها قرب احد المنازل.

كما أفادت عن توغل دورية مؤللة للجيش الإسرائيلي باتجاه وادي خنسا وريحانة بري في سهل الماري في منطقة العرقوب.