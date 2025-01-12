أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أنّ توجهه الحالي في شأن تسمية رئيس للحكومة المقبلة هو اختيار اسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وأوضح، في حديث لقناة "إل بي سي أي"، أنّ "ذلك يأتي انطلاقًا من العناوين التي أطلقها رئيس الجمهورية جوزاف عون"، وقال: "تستوجب الظروف مسارًا لترجمة خطاب الرئيس".
وأعلن أنّ أساس التواصل مع الرئيس عون هو طريقة صياغة مستقبل المرحلة وتشكيل الحكومة والانسحاب الاسرائيلي من لبنان، مضيفًا "علينا أن نكون واقعيين في هذه المرحلة، وعلى الكتل الاستعجال في بدء تنفيذ مسار الحكومة المقبلة وعلينا الأخذ بعين الاعتبار التركيبة اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: توجهنا الحالي هو اختيار اسم ميقاتي للحكومة انطلاقًا من العناوين التي أطلقها الرئيس عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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