منيمنة: موقفنا من ترشحي لرئاسة الحكومة ثابت وإذا حصل تلاقٍ حول نواف سلام سنبحث فيه

أوضح النائب إبراهيم منيمنة، أنّ ترشحّه لرئاسة الحكومة "ضروري"، موضحًا أنّ "هناك قنوات مفتوحة مع المعارضة ونحن على استعداد للوصول إلى حل مهم ومنفتحون على الخيارات كلها".

ولفت، في حديث لقناة "إل بي سي أي"، إلى أنّ "بعد وصول الرئيس جوزاف عون إلى الرئاسة وخطاب القسم كان من الضروري وضع تصوّر لدور رئاسة الحكومة في هذه المرحلة، والتي يجب أن تكون متماهية مع خطاب القسم"، مضيفًا "تواصلت مع النواب الـ5 زملائي وهم معنا ولم يعلن الجميع خياراته ونعتبر أن هذه المعركة ضرورية".

وقال منيمنة "سبق أن سمّينا نواف سلام وما زلنا داعمين له وإذا حصل تلاقٍ حول هذا الاسم فسنبحث فيه طبعًا"، مشددًا على أنّ "الاتصالات قائمة ومكثفة وتحتاج لبعض الوقت، وموقفنا من ترشحي ثابت وهناك ترقب لمواقف باقي الكتل".