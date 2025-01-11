احتجاجات تؤخر بدء مؤتمر لليمين المتطرف في ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ مؤتمر حزب البديل من أجل ألمانيا التمهيدي للانتخابات التشريعية المقرّرة في 23 فبراير المقبل والذي يعقد في مدينة ريزا في الشرق الألماني، متأخرا ساعتين عن موعده بسبب احتجاجات شارك فيها آلاف الأشخاص وتخلّلتها هتافات رافضة "للنازيين".

واستهل الحزب اليميني المتطرف مؤتمره بمصادقة مندوبيه، البالغ عددهم 600، على ترشيح زعيمة الحزب أليس فايدل لمنصب المستشار في الاستحقاق التشريعي الذي سينظّم الشهر المقبل.

خلال المؤتمر الذي يستمر حتى غد الأحد، سيصادق المندوبون أيضا على البرنامج الانتخابي للحزب، كما سيقرون خارطة طريق تتضمن الخروج من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، فضلا عن اتّباع نهج صارم بشأن سياسة الهجرة.

وفق تقديرات الشرطة، تظاهر نحو ثمانية آلاف شخص أمام مركز المؤتمرات حيث يجتمع مندوبو "البديل من أجل ألمانيا".

ونزل المتظاهرون إلى الشوارع رغم البرد وأطلقوا هتافات مناهضة للحزب على غرار "لا للنازيين" على وقع الموسيقى.

وقال المنظمون إن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل والضرب ضد متظاهرين.

وقالت مجموعة العمل Widersetzen المنظمة للتظاهرة "اليوم، نملأ شوارع ريزا بالتنوع والتضامن والانفتاح ونحتشد أمام مداخل مؤتمر حزب البديل لألمانيا".

وجاء في بيان لمنظمي التظاهرة أن أكثر من 12 ألف شخص شاركوا في التحرك تعبيرا عن معارضتهم لحزب البديل من أجل ألمانيا.

وفق البيان "تأخر المؤتمر بسبب احتجاجات واسعة النطاق" في مواقع عدة "داخل المدينة وخارجها".

وقالت ماريا شميدت المتحدثة باسم الجهة المنظمة للتحرك "اليوم، نحمي حق الناس في العيش بأمان دون خوف من الترحيل أو التعرض للهجوم".

ويحتل حزب البديل من أجل ألمانيا المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي لانتخابات 23 فبراير، مع ما بين 18 و21% من نوايا التصويت.