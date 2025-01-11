الرئيس السلوفاكي: لن نوافق أبدا على إرسال جيش بلادنا كجزء من الناتو إلى أوكرانيا

اشار الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني، الى أن "سلوفاكيا لن توافق أبدا على فكرة إرسال قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، لأن ذلك من شأنه أن يثير صراعا عالميا".

وأضاف بيليغريني في حوار تلفزيوني، "لن نوافق أو نسمح أبدا بإرسال الجيش السلوفاكي كجزء من حلف شمال الأطلسي للقتال على الجبهة الأوكرانية ضد روسيا".

وفي 20 كانون الأول الماضي، أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، أن "الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، يرفض أي إمكانية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، على الرغم من حقيقة أن كييف تخسر في الصراع".