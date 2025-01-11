أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: مبعوث ترامب أكد خلال لقائه نتانياهو على هدف ترامب التوصل لاتفاق قبل 20 كانون الثاني

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي، أن "مبعوث الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب أكد خلال لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامن نتانياهو على هدف ترامب التوصل لاتفاق قبل 20 كانون الثاني"، مشيرا الى ان "هناك تقدم في المفاوضات خلال الأيام الأخيرة لكن الفجوات لا تزال قائمة".

ولفت الى ان "توجه رؤساء فريق التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة يعني أن التوصل إلى اتفاق ممكن"، مؤكدا ان "مبعوث ترامب يقوم بدور حاسم في المفاوضات ويمارس ضغوطا باسم الرئيس الأميركي المنتخب".