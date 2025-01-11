سوق مركزي في الأردن استأنف تصدير الخضار والفواكه إلى سوريا بعد توقف دام 13 عاما

استأنف سوق العارضة المركزي للخضار والفواكه في الأردن التصدير إلى سوريا بعد توقف دام 13 عاما.
وأكد وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، في تصريح، أن "تحميل أولى شحنات الخضار والفواكه إلى سوريا من سوق العارضة المركزي سيكون له أثر إيجابي لاستعادة السوق السوري خصوصا في موسم الشتاء ولا سيما للزراعات الشتوية في وادي الأردن".
وأشار إلى أن "الظروف الإقليمية أثرت على جميع القطاعات في الأردن، لكن القطاع الزراعي كان الأكثر تضررا لأن المنتج الزراعي سريع التلف"، لافتا الى أن "الانفراجة الحالية تشكل دافعا للقطاع الزراعي مع استعادة الأسواق الخارجية كافة".
وأوضح أن "هناك توجيهات ملكية للتعاون مع الأشقاء في سوريا بتزويدهم بكل ما يمكن تزويدهم به سواء من إنتاج زراعي أو صناعي".
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