الداخلية السورية: إحباط محاولة لـ"داعش" للقيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب بمحيط دمشق

أعلنت ​وزارة الداخلية السورية​، في بيان، أنّ "جهاز الاستخبارات العامّة وعبر الإدارة المختصّة بمكافحة تنظيم "داعش"، وبالتّعاون مع مديريّة الأمن العام في ريف ​دمشق​، نجح في إحباط محاولة لتنظيم "داعش" للقيام بتفجير داخل مقام السيّدة زينب في محيط العاصمة دمشق"، موضحةً أنّ "العمليّة أسفرت عن اعتقال الأشخاص المتورّطين في هذا العمل الإجرامي".

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