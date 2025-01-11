ضو: بناء تحالف نيابي واسع لإسقاط ميقاتي أولوية مطلقة ولا هدف غيره الآن

أكّد النّائب مارك ضو أنّ "بناء تحالف نيابي واسع لإسقاط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، هو الأولويّة المطلقة، ولا هدف غيره الآن".
وأوضح في تصريح، "أنّنا نتّفق أوّلًا على إسقاطه كمبدأ ملزم للجميع، ونَجمع ثانيًا الأصوات حول الاسم الأقدر على الرّبح"، مشيرًا إلى أنّ "حتّى ذلك الحين، يجب تجنّب الضّعضعة ورمي أسماء غير مفيدة، لأنّ هدفها التّرويج وليس إسقاط ميقاتي".
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