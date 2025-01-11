اعتبر أمين سرّ حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، أنّ "انتخاب الرّئيس اللّبناني جوزاف عون علامة إيجابيّة"، مذكّرًا بأنّ "الكرسي الرّسولي كان يؤكّد خلال انتظار هذا الانتخاب، أهميّة هذا الأمر من أجل استمرار لبنان في أن يكون وكما قال البابا القديس يوحنا بولس الثّاني، بلد رسالة يشهد تعايشًا بين أطراف مختلفة اجتماعيًّا وسياسيًّا ودينيًّا".
وتمنّى أن "يكون انتخاب الرّئيس مؤشّرًا لمرحلة جديدة، تشترك فيها القوى السّياسيّة كافّة للتّوصّل إلى أرضيّة مشتركة، وتعمل معًا من أجل خير البلاد وخاصّةً لتحقيق الإصلاحات الّتي يحتاج إليها لبنان بشكل كبير"، مشيرًا "على سبيل المثال، إلى تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت وعائلاتهم، وبلوغ استقرار اقتصادي يغيب حاليًّا، ما أسفر عن الكثير من الفقر والمعاناة".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين سر الفاتيكان رحّب بانتخاب عون: نتمنى أن يؤشر لمرحلة جديدة تؤدي لتحقيق الإصلاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.