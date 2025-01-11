لفت مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة، إلى أنّ "رئيس الجمهوريّة جوزاف عون تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، هنّأه فيه على انتخابه وعلى الثّقة الّتي منحه إيّاها اللّبنانيّون، متمنّيًا له التّوفيق في مهامه والنّجاح في مسعاه للنّهوض بلبنان".
وأشار في بيان، إلى أنّ "الرّئيس الإماراتي أكّد وقوف بلاده الى جانب لبنان والشّعب اللّبناني، والمساهمة في كلّ ما يعزّز العلاقات بين البلدين وتوطيدها لما فيه مصلحة الشّعبين الشّقيقين، وأبلغه أنّه بعد انتهاء الاستحقاق الرّئاسي وانتخابه على رأس الجمهوريّة اللّبنانيّة، قرّرت الإمارات إعادة فتح سفارتها في بيروت؛ على أن يبدأ العمل فيها في أقرب وقت ممكن".
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة الجمهورية: رئيس الإمارات هنأ عون وأبلغه معاودة العمل بسفارة بلاده في بيروت قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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