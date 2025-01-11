شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: الثقة بين الشعب والقيادة السياسية سر الصمود أمام التحديات والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء لقاؤه بطلاب الأكاديمية العسكرية، مؤكدا أن تلك الزيارات تعزز من الروح المعنوية للطلاب العسكريين وتساعدهم على فهم المواقف الحالية والتحديات التي نعيش فيها، خاصة عندما يكون هناك رئيس يعامل أبنائه كأسرته ويحرص على مشاركتهم المشكلات، وتوضيح الأمور ومصارحتهم بكل ما تواجهه الدولة المصرية منذ توليه الحكم.

وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن الدولة تواجه تحديات كبيرة خاصة وسط الظروف المحيطة، خاصة بما مررنا به منذ فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة والظروف العصيبة على حدودنا والحروب التي تهدف إلى تدمير الشرق الأوسط بأكمله، مشيرا إلى أنه قد آن الأون حتى تقف الجبهة الداخلية خلف القيادة السياسية داعمة لها ضد كل محاولات النيل من تماسك الشعب المصري وضد الشائعات المغرضة، لتبقى مصر دائما وأبدا أبية بتماسك أبنائها من اجل الوطن.

وأضاف مهنى، أن الثقة المتبادلة بين الشعب والقيادة السياسية هي سر الصمود وتحمل كل هذه الظروف الصعبة، وهذا ما أكد عليه الرئيس في حديثه أنه بالرغم من التحديات ستسير الأمور بخير وسنبني دولة مصر القوية الجديدة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن التوترات بالدول العربية واستضافة مصر لعدد كبير من الإخوة العرب، يزيد من التحديات ولكن مصر تحافظ على دورها كأم الدنيا وأم العرب، و لذلك فنحن لدينا ابطال يفننون حياتهم من أجل حماية مصر ومقدراتها وحدودها ليس من أجل مصر فقط ولكن من أجل جميع العرب ومنطقة الشرق الأوسط، فمصر هي رمانة الميزان وبوابة الجنة بالمنطقة.

وأوضح مهنى، أن تطوير البرامج التي تنفذ في الأكاديمية العسكرية لتشمل دراسات متخصصة من كليات الاجتماع وعلم النفس، وسعي الدولة لفهم المتدربين للتحديات المحيطة، يؤكد أننا بصدد قيادة سياسية تسعى بكل جهد بأن نكون في أعلى مراحل الفهم والوعي والاستعداد.