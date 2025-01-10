شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى يطلق أولى فعالياته الثقافية لمواجهة محاولات التزييف.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق حزب الوعي برئاسة الدكتور باسل عادل، أولى فعاليات ناديه الثقافي، إيمانا منه بأهمية الوعي الثقافي وإسهاما منه في قيام نهضة مجتمعية تقف في مواجهة محاولات التزييف والتشويه التي لا تنتهي من أعداء الوطن داخله وخارجه، وإيمانا منه بأن نهضة الأمم وتقدمها تقاس بمقدار حركته التوعوية والثقافية؛ فاعليتها ونجاحها في صياغة شخصيات أبنائها، واستيعاب قيمها ومعتقداتها التي تدين بها وانبنت على أساسها.

وقال الدكتور جمال العسكري عضو الهيئة التأسيسية بحزب الوعي ورئيس النادي الثقافي، إن هناك اهتماما كبيراً من حزب الوعي بالحركة الثقافية المصرية، مشيرا إلي أن النادي سيطلق عددا من الأنشطة والأمسيات خلال الفترة القادمة.

حفلت الأمسية الثقافية بالعديد من من رموز الثقافة من الأدباء والنقاد: الشاعر محمد عزيز والدكتورة هدى عطية أستاذ الأدب العربي بجامعة عين شمس والشاعر ناصر دويدار ومحمد عزب ومحمود الزهيري وعمر مكرم ودينا الغنيمي الأديبة والقيادية بحزب المؤتمر وسلمان الزهيري وغيرهم من رموز الأدب في مصر.