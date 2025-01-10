الرئيس القبرصي من بعبدا: قبرص تقف إلى جانب لبنان وشعبه وقدمت للرئيس عون دعوة لزيارة بروكسيل

أشار الرئيس قبرصي نيكوس خريستودوليدس، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، الى أنني "جئت اليوم لأقف الى جانب الدولة اللبنانية لأن قبرص تقف إلى جانب لبنان وشعبه، وقدمت للرئيس عون دعوة لزيارة بروكسيل وذلك بعد لقائي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

ولفت خريستودوليدس، الى أنني "أردت أن أكون الرئيس الاول الذي يتقدم بالتهاني للرئيس عون".