أشار الرئيس قبرصي نيكوس خريستودوليدس، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون، الى أنني "جئت اليوم لأقف الى جانب الدولة اللبنانية لأن قبرص تقف إلى جانب لبنان وشعبه، وقدمت للرئيس عون دعوة لزيارة بروكسيل وذلك بعد لقائي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
ولفت خريستودوليدس، الى أنني "أردت أن أكون الرئيس الاول الذي يتقدم بالتهاني للرئيس عون".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس القبرصي من بعبدا: قبرص تقف إلى جانب لبنان وشعبه وقدمت للرئيس عون دعوة لزيارة بروكسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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