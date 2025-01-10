شدّد النّائب ميشال ضاهر على "أنّه يريد شخصًا لرئاسة الحكومة يتفاهم مع رئيس الجمهوريّة جوزاف عون"، لافتًا إلى أنّ "مَن يرتاح له الأخير بالتّعاطي، سيسمّيه". وأكّد "أنّنا بحاجة لشخص خارج الطّبقة السّياسيّة، وعون قال لي لا أريد أن آتي مكبّلًا على رئاسة الجمهوريّة، وأهنّئه على ذلك".
واعتبر، في حديث لقناة الـ"LBCI"، أنّ "لدينا مزرعة وليس دولة، وبالتّالي اليوم نحن بحاجة لبناء مؤسّسات، وأنا صوّتت لجوزاف عون من دون مواربة، وكنت قد سمّيته منذ زمن، وأشكر الخارج لأنّه وضعنا على السّكة الصّحيحة"، مشيرًا إلى "أنّني مع رفع السّريّة المصرفيّة، لنتمكّن من معرفة "من أين لك هذا؟"، وإعادة أموال المودعين".
كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: عون قال لي إنه لا يريد أن يأتي مكبلًا للرئاسة ونريد شخصًا لرئاسة الحكومة يتفاهم معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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