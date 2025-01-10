قوى الأمن عممت صورة موقوفة لتنفيذها عمليات نشل ضمن جبل لبنان وصيدا ومحيطها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لشعبة المعلومات عن قيام عصابة تتألّف من عدّة شبّان ونساء بنشل المواطنين، وخاصّةً في المحال التّجاريّة ضمن نطاق محافظتَي جبل لبنان والجنوب".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على أثر ذلك، كثّفت قطعات الشّعبة جهودها الاستعلاميّة والتّقنيّة لكشف هويّة أفراد العصابة المذكورة، حيث تبيّن أنّ أفرادها يستخدمون في عمليّاتهم سيّارةً نوع "ب أم" تحمل لوحات مزوّرة. ومن خلال الاستقصاءات والتّحرّيات الحثيثة، تمكّنت من تحديد هويّة أفراد العصابة، ومن بينهم المدعوة: "د. ش." (من مواليد عام 1994، أردنيّة الجنسيّة)، الّتي تدّعي بأنّها لبنانيّة مكتومة القيد باسم مغاير؛ وهي من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة ونشل".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بتاريخ 2025-1-4، وبعد عمليّة متابعة دقيقة، أوقفتها إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة ​برجا​- الطّريق البحريّة"، مبيّنةً أنّ "بالتّحقيق معها، اعترفت أنّها نفّذت العديد من عمليّات النّشل ضمن جبل لبنان وصيدا ومحيطها برفقة آخرين، كما تمّ العثور على لباس استُخدِم من قِبَلِها في إحدى عمليّات السّرقة في صيدا، تمّ ضبطه".

ولفتت إلى أنّ "لذلك وبناءً على إشارة القضاء، تعمّم المديريّة العامّة صورة الموقوفة، وتطلب من الّذين وقعوا ضحيّة أعمالها التّوجّه إلى فرع معلومات جبل لبنان الكائن في محلّة جسر الباشا، أو الاتصال على رقم الهاتف 513732- 01".