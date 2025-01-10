شكرا لقرائتكم خبر عن القانون حدد موعد تقديم الجهات الإدارية مشروع موازنتها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حدد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد المدة الواجبة على جهة إدارية لتقديم موازنتها .

فنصت المادة 18 من القانون على ان تلتزم كل جهة إدارية بإعداد مشروع موازنتها وفق مستهدف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية لكل وزارة أو جهة مستقلة ، علي أن يتم تقديم مشروع الموازنة إلي الوزارة في الميعاد الذي يحدده الوزير وبحد أقصي ستة أشهر قبل بدء السنة المالية .

وتعد وتنفذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية علي أساس موازنة البرامج والأداء وفقًا للنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقًا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفي والنمطي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية .

وعرف القانون الموازنة العامة للدولة بأنها البرنامج المـالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار الخطة العامة للتنمـية الاقتصادية والاجتماعية والأهــداف الاسـتراتيجية للدولة .

وحدد السنة المـالية بأنها سنة ميلادية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة .