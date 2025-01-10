"النشرة": دخول آليات للجيش اللبناني إلى عيترون بهدف فتح الطريق عند مدخل البلدة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بـ"دخول آليّات للجيش اللبناني إلى بلدة عيترون في قضاء بنت حبيل، بهدف فتح الطّريق عند مدخل البلدة، وإزالة ساتر ترابي كان قد رفعه الجيش الإسرائيلي سابقًا".

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