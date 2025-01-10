نقلت قناة "الجزيرة" عن مصدر قيادي في كتائب القسام، تأكيده أن "معظم أسرى العدو بنطاق لواء شمال غزة باتوا في عداد المفقودين بسبب العدوان "، لافتا الى انه "حذرنا مرارا وتكرارا من الوصول إلى هذه النتيجة في مناطق العدوان".
وشدد المصدر على أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وجيشه يصرون على الهروب من هذا الملف بطريقتهم الخاصة".
واضاف :"نحمل من جديد حكومة العدو وجيشه المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير أسراهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر قيادي بالقسام للجزيرة: معظم أسرى العدو بنطاق لواء شمال غزة باتوا في عداد المفقودين بسبب العدوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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