وجه الرئيس الايراني مسعود بزشكيان رسالة تهنئة بانتخاب الرئيس جوزاف عون، معبرا عن "استعداد الحكومة الإيرانية لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات المختلفة خلال فترة رئاسة الرئيس اللبناني الجديد". كما عبّر بزشكيان في رسالته عن "أمله في أن تؤدي هذه الانتخابات، الى الاستقرار السياسي و النمو الاقتصادي والسلام والامن لشعب لبنان العزيز"، مؤكدا أن "تعزيز الاستقرار والوحدة سيهزم أطماع اسرائيل على أرض لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر بزشكيان هنأ الرئيس عون: تعزيز الاستقرار والوحدة سيهزم أطماع اسرائيل على أرض لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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