الجمعية الطبيّة اللبنانية الاوروبية: مشروع عمليات المياه الزرقاء أصبح جاهزا والفريق الطبي سيصل لبنان قريبا لاجراء العمليات

نظّمت الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية حملة لإجراء عمليات مياه زرقاء في لبنان، وهذه الحملة تأتي بالتعاون مع وزارة الصحة بحيث سيحضر فريق من أخصائيي العيون من الجمعية الى لبنان لاجراء العمليات في مستشفيات حكومية لبنانية.

وفي هذا الاطار أشار رئيس الجمعية ايلي حداد الى أن هذا المشروع يأتي في إطار سلسلة مشاريع تقوم بها الجمعية من أجل مساعدة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها. وشدد على أننا "في الجمعية نولي صحّة اللبنانيين أهمية قصوى ونظراً لخطورة مرض المياه الزرقاء في العين والتي قد تؤدي بداية الى ضعف في النظر ومن ثم الى الاصابة بالعمى إذا لم تتم معالجتها قررنا السير بهذا المشروع بالتعاون مع وزارة الصحة على أن نقوم بتطويره الى جانب مشاريع أخرى تحضرها الجميعة".

وبحسب الجمعية، فأن العمليات الجراحية في العيون ستجري في مستشفيات حكومية بحيث أن المرضى لا يملكون القدرة على القيام بمثل هذه العمليات والتي قد تؤدي الى اصابة الاشخاص بالعمى إذا لم يتم المعالجة.

وفي هذا الاطار أشارت عضو الجمعية الاخصائية في جراحة العيون والمسؤولة عن الفريق الطبي الذي سيحضر الى لبنان رنا سعد الى أننا " سنقوم بإرسال المعدات الطبيّة الى لبنان من أجل إجراء الجراحات"، لافتة الى أنه "سيكون هناك فريق طبّي سيساعدنا في لبنان إضافة الى الأطباء الذي سيتوجهون من فرنسا الى لبنان للقيام بالعمليات".

وأشارت سعد الى أن "ما ننتظره هو وصول المعدات الطبيّة التي سنستخدمها في الجراحة ومنها العدسة لأنه عندما نزيل المياه الزرقاء نضع العدسة مكانها إضافة الى الأدوات والمواد التي نضعها بالعين لنقوم بالعملية وبعدها هناك "القطرات" التي تستخدم بعد العملية".

في المرحلة المرحلة الأولى ستجرى العمليات لخمسين شخصاً في مستشفى حكومي في لبنان وإذا سارت الأمور على ما يرام عندها يمكن الاتجاه نحو زيادة عدد المرضى والهدف من إجراء الجراحة هو عودة النظر الى الاشخاص بشكل كامل على أن يحدد الموعد النهائي لاجراء تلك العمليات فور وصول المعدات الى لبنان.