حبيب زار مولوي: لإعادة فتح شارع المصارف في بيروت كهدية للبنانيين بالعهد الجديد

لفت رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان ​أنطوان حبيب​، بعد لقائه وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​، لتهنئته بحلول العام الجديد، إلى أنّها "كانت مناسبة أطلعنا فيها مولوي على نشاط مصرف الإسكان من إعطاء قروض سكنيّة للشّراء والتّرميم لذوي الدّخل المحدود والمتوسّط، كما عرضنا له مراحل تسلّمنا قرض الصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مشكورًا، وطموحنا الحصول على قرض من صندوق أبو ظبي وقروض أخرى من قطر الّتي سنزور سفيرها في بيروت الأسبوع المقبل".

وأشار إلى "أنّنا أطلعنا مولوي كذلك على اقتراحنا إعادة فتح ​شارع المصارف​ في بيروت، خصوصًا بعد انتخاب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون بعد سنتين وشهرين من الشّغور الرّئاسي"، معربًا عن أمله في أن "يكون هذا المشروع بمثابة هديّة للشّعب اللّبناني وبارقة أمل مع العهد الجديد، نظرًا إلى الدّور الحيوي الّذي يلعبه شارع المصارف في بيروت في الحركة التّجاريّة والاقتصاديّة في العاصمة، حيث المقرٌّ الرّئيسي لمصرف الإسكان إلى جانب مقار رسميّة وإدارات عامّة ومؤسّسات خاصّة عديدة، كما أنّه الموقع الاستراتيجي الّذي يربط شوارع بيروت ببعضها البعض".

وأبدى حبيب أمله أيضًا في أن "يتجاوب رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ مشكورًا مع اقتراحنا إعادة فتح شارع المصارف في بيروت، كونه مطلب الشّعب اللّبناني الّذي يأمل أن يبادر إلى اتخاذ قرار في هذا الشأن".

وذكر أنّ "مولوي أبدى تجاوبه التّام مع هذا المشروع، ووعدَنا بمتابعة هذا الاقتراح ودعمه، بعد أن نكون قد وقٌّعنا عريضةً بهذا الخصوص لتسليمها إلى السّلطات اللّبنانيّة المختصّة، تمهيدًا لإعادة فتح شارع المصارف في بيروت، علمًا أنّنا زرنا لهذه الغاية كلًّا من محافظ بيروت ورئيس بلديّة بيروت والمدير العام لـ"سوليدير"، الّذين أبدوا كلّ دعم لهذا المشروع".