مواقف وتهنئات محلية متوالية بمناسبة انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية

لا تزال المواقف المهنّئة بانتخاب رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​، الصّادرة عن شخصيّات سياسيّة ودينيّة وفعاليّات لبنانيّة، تتوالى.

شربل مسعد

في هذا الإطار، أشار النّائب شربل مسعد إلى أنّ "مع فخامة الرّئيس جوزاف عون، نستكمل مسار التغيير وبناء الدولة القوية والعادلة".

حسن يعقوب

ولفت رئيس حركة "النهج" النّائب الأسبق حسن يعقوب، إلى أنّ "أخيرا أصبح للبنان رئيس جمهورية، بعد ان تحللت مؤسسات الدولة بالتمديد والوكالة والشغور، بانتظار التحديات الخمسة:

- أولا الف مبروك للعماد جوزيف عون رئيسا ولخطابه الواعد، وخصوصا تاكيده على العلم ثلاثا وعلى استقلالية القضاء.

- ثانيا سيبدأ عهده فعلا بعد 27 هذا الشهر عند انتهاء مهلة الستين يوما، وكيف سيواجه اطماع احتلال العدو وهنا بيت القصيد.

- ثالثا كيف سيمارس احتكار الدولة للسلاح ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة؟

- رابعا هل سيستطيع محاربة الفساد والمافيا والمحسوبيات؟

- خامسا كيف سيمارس الحياد الايجابي أمام التطبيع ومشروع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للشرق الاوسط الجديد؟".

وركّز على "أنّني أكتفي الان بهذه البنود الخمسة، رغم عدم ذكر الخطاب للتدقيق الجنائي وللحديث صلة".

هاكوب ترزيان

بدوره، اعتبر النّائب هاكوب ترزيان في تصريح، أن "التاريخ سجل عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب كعهد الإصلاحات الكبرى، حيث تم تأسيس مؤسسات عامة وإنشاء أجهزة رقابية لضبط الإدارات العامة وتحسين أدائها. واليوم، ونحن في صباح الأول من عهد الرئيس الرابع عشر، جوزاف عون، حان الوقت لتكتب صفحات التاريخ من جديد، عهدًا يرتقي بكل إدارات الدولة وأجهزتها الرقابية إلى معايير عالمية حديثة".

​​​​​ورأى أن "مكننة الإدارات العامة وتحديثها بما يتماشى مع تطلعات شعبنا الشريف مطلب ملحّ، لضمان أن يكون جميع المواطنين متساوين أمام دولتهم، ولإرساء العدالة بحيث يصل كل صاحب حق إلى حقه بسهولة وشفافية. إنها المعايير التي تليق بشعبنا، وتضمن بناء دولة عصرية جديرة بثقة أبنائها".

الياس حنكش

أمّا النّائب الياس حنكش فشدّد على أنّ "خطاب القسم هو خارطة طريق للمرحلة القادمة، حيث ستكون الكتائب إلى جانب الرئيس جوزيف عون لتحقيق كل كلمة فيه".

أنور الخليل

وهنأه النائب السابق أنور الخليل، قائلًا: "مبروك لفخامتكم وللبنان لأنك تستحق هذا المقام. وفي خطاب القسم أكدت أن لبنان يبدأ مرحلة جديدة من تاريخه، وستمارس من صلاحيات رئيس الجمهورية كحكم عادل بين المؤسسات. فلا محسوبيات ولا حصانات لمجرم أو فاسد. وتعهدت بعمل كل ما هو ضروري وأساسي لإعادة لبنان إلى تألقه التاريخي، ليصبح لبنان جنة الشرق ومرتع الاستثمارات الهامة لبناء اقتصاد نوعي".

وأضاف: "مبروك فخامة الرئيس ومبروك للبنان الذي انتظر طويلا ليأتيه رئيسا بمزاياك وصدق لسانك ونظافة كفك وقدرتك على إدارة أعمال الجمهورية، بجهدك المستمر لتنفيذ المشاريع الإصلاحية وإزالة الإحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه".

جورج بوشكيان

في السياق، اعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، أن "انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، مشروع على مستوى بناء الوطن تحقّق نتيجة الثقة العارمة والاجماع الداخلي والخارجي الواسع بشخصه ومناقبيّته".

وذكر أنّ "علاقتي معه كوزير للصناعة وهو في قيادة الجيش، كانت على مستوى عال جدّاً من التعاون، ولمست فيه استعداداً دائماً للتضحيّة والعطاء في سبيل الوطن والجيش. ووضعنا مشاريع انتاجيّة عديدة في عهدة المؤسّسة العسكريّة". ووجد أنّ "بالنسبة الى خطاب القسم، فإنه يرسم خارطة طريق لوضع لبنان على خطّة التعافي واعادة موقعه الرائد على الساحة الدولية".

نادي الصحافة

وهنّأ نادي الصحافة، الرئيس عون "بانتخابه رئيساً للبلاد كأول رئيس بعد المئوية الأولى لدولة لبنان الكبير، التي أكثر ما تحتاج إلى ترجمة أحلام اللبنانيين في التغيير وفي دولة قوية واعدة، بعيداً من الاضطرابات والحروب التي أعادت بلادنا سنوات إلى الوراء".

وأكّد أنّه "دقت ساعة الحقيقة للبدء بمرحلة جديدة في تاريخ لبنان كما وعد فخامته، تضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار وتحترم الدستور واستقلال القضاء، وتحصر حمل السلاح بيد الدولة، وتنهي المرحلة السوداء وتلك التجاذبات والمناكفات التي تمترس خلفها كثيرون في المرحلة الماضية، من أجل بناء دولة مزدهرة منفتحة على الدول العربية والمجتمع الدولي تعيد ثقة اللبنانيين المغتربين أولاً بوطنهم، وتحد من الهجرة المتمادية لشبيبتنا؛ بعدما فقدوا الأمل بالتغيير وبفُرص بناء مستقبل واعد يحفظ كرامتهم".

وأعرب النادي عن تقديره لـ"تضمين خطاب القسم تأكيد الرئيس جوزف عون على احترام حرية الاعلام وحرية التعبير ضمن الأطر الدستورية والقانونية"، متمنيًا "النجاح كله لهذا العهد، الذي نعتبره فرصة مهمة لنهضة لبنان ولاعادته الى الخريطة العربية والدولية بعد عزلة طويلة".