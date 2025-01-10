شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل فعالياته فى دعم الأكثر احتياجا فى الشتاء ضمن "ايد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهوده لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى فى فصل الشتاء، وانتشر أعضاء التحالف لتوزيع البطاطين على الأولى بالرعاية وفقا لإحصائيات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ولعل آخر فعالياته ما قامت به مؤسسة العربي لتنمية المجتمع بتوزيع 600 بطانية شتوية عالية الجودة (طبقتين كبيرة حفر ليزر) على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة بني سويف.

يأتي هذا التوزيع في إطار حملة "إيد واحدة" وحرص المؤسسة على تخفيف العبء عن كاهل الأسر المحتاجة، خاصةً مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، بهدف توفير الدفء والحماية لهم من برد الشتاء القارس.

وأكدت مؤسسة العربي لتنمية المجتمع على استمرارها في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، سعيًا لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء الجمهورية.

وفى ذات السياق قام التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى بتوزيع 1000 قطعة ملابس شتوية جديدة على الأطفال من أبناء الأسر المعيلة والمستحقة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وشملت المبادرة توزيع البناطيل الجينز، والجواكت الشتوية عالية الجودة، والتيشرتات الشتوية، بهدف التخفيف عن كاهل الأسر ومساعدتهم على مواجهة برد الشتاء القارس.

تأتي هذه المبادرة في إطار الدور المجتمعي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وسعيه الدائم لمساندة جهود الحكومة في توفير الدعم اللازم للمواطنين، خاصةً الفئات الأولى بالرعاية.