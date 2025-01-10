شكرا لقرائتكم خبر عن 9.9 مليون دولار لدعم مهارات مصر الخضراء.. البرلمان يناقش الاتفاقية والان مع تفاصيل الخبر

ينظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة المزمع عقدها الأسبوع القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والطاقة والبيئة والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخياً في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9.9 مليون دولار كندى.

ويهدف الاتفاق - حسب التقرير البرلماني- إلى تحسين فرص التوظف في قطاع الأعمال الزراعية للشباب من الجنسين وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخياً وذات الصلة بالصناعة في ثلاث محافظات فى الوجه البحرى البحيرة الغربية المنوفية، وسيدعم المشروع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى والبيئة، والمجلس القومى للمرأة، وزيادة شمولية قطاع الأعمال الزراعية ومرونته خاصة للسيدات والشباب الريفيين.

كما سيسهم هذا المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتمثل في التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق والنمو الاقتصادى، والعمل المناخي، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

من جانبها أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة أن الاتفاق جاء متسقاً مع رؤية مصر 2030، والإستراتيجية القومية للتعليم الفني والتدريب المهنى 2030، والإستراتيجية القومية لتغير المناخ 2050، والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 من خلال تحقيق تحسين جودة التعليم الفنى والتدريب المهنى المراعي لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة باعتباره ذات الصلة بالصناعة والزراعة الذكية مناخياً، وتعزيز البيئة التمكينية للتوظيف خاصة للمرأة أو الفتيات في الأعمال التجارية الزراعية ودعم تنمية مسارات اقتصادية أفضل من أجل التوظف والعمل الحر للشباب المصريين المرأة - في الأعمال الزراعية المحلية، وبناء قدرات مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهني مع شركاء المجتمع.