شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع النواب: مصر واحة الأمن منذ فجر التاريخ والشعب المصرى أبهر العالم والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر كانت ولازالت بلد الأمن والأمان والاستقرار، لافتا إلى أن هذة المنحة الربانية تحققت بجهود رجال مخلصين من القوات المسلحة والشرطة المصرية، الذين وفروا للمصريين أغلى الأمنيات وهى الأمن.

وأضاف وكيل دفاع في تصريحاته لـ ”الخليج 365” أن الدلالات والمؤشرات على أن مصر هى واحة الأمن منذ فجر التاريخ منها الوعد الإلهي والرباني في قوله تعالي "ادخلو مصر إن شاء الله آمنين"، وكذلك المشاهدات رؤى العين باحتفالات المصريين برأس العام وأعياد الميلاد هذا العام وكل عام، وما قدمته وزارة الداخلية المصرية من ملحمة وطنية تم ترجمتها في خطط أمنية كان لها الأثر الأكبر في بسط الأمن والأمان .

وشدد "المصري" على أن التجربة المصرية تبهر العالم بكفاءات مخلصة وشعب واعي لحجم المخاطر التي تحاك ضد هذا الوطن الغالي مصر، ويضرب أروع الأمثله في التضحية والفداء.

ووجه وكيل دفاع النواب رسالة للمصريين: "استمروا في إبهار العالم وإيصال رسالتكم وما افاء الله عليك من نعمة وعلى رأسها الأمن الذي وهبه الله لنا، بالرغم أننا نعيش فى منطقة ملتهبة وحروب في كل مكان ولاصوت يعلو علي صوت المدافع، إلا أن أم الدنيا التي كانت ولازالت واحة الأمن والأمان .

