واشنطن: نحتاج لإبقاء قواتنا في سوريا لمواجهة «داعش»

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (الاتحاد)

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس، أن قوات بلاده ستبقى في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، قائلاً «لا تزال هناك حاجة لوجود قوات أميركية هناك».

وقال أوستن في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إبقاء قواتها في سوريا لمنع تنظيم «داعش» من إعادة تشكيل تهديد كبير.

وأوضح أنه «لا تزال هناك حاجة لوجود قوات أميركية في سوريا بهدف ضمان أمن السجون التي يقبع فيها عشرات آلاف المقاتلين من تنظيم داعش»، فيما أعرب عن اعتقاده بأن «مقاتلي التنظيم سيصبحون التيار الرئيسي في سوريا إذا تركت البلد دون حماية». وتنشر الولايات المتحدة قرابة ألفي جندي في سوريا لمواجهة تنظيم «داعش».