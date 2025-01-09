بايدن يشيد بمناقب الرئيس الأسبق كارتر

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، بمناقب الرئيس الأسبق الراحل جيمي كارتر، في جنازة رسمية أقيمت بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وفي كلمته التأبينية، قال بايدن إن صداقته مع كارتر علمته أن قوة الشخصية أكثر قيمة من الألقاب أو السلطة. وندد بإساءة استخدام السلطة، وحذر من أنه يوجد التزام بعدم توفير ملاذ آمن للكراهية.

وشارك الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والرؤساء السابقون باراك أوباما، وجورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، في مراسم الجنازة اليوم الخميس في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن.

وتوفي كارتر في 29 ديسمبر عن عمر ناهز 100 عام، وتولى كارتر الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الرئاسة في البيت الأبيض من عام 1977 إلى عام 1981.

ومن المقرر أن تقام جنازة عائلية في وقت لاحق من اليوم الخميس في مسقط رأس كارتر في بلينز بولاية جورجيا. وكانت مراسم التأبين قد بدأت بالفعل في ولايته يوم السبت.

وتم نقل جثمانه جواً إلى واشنطن، أمس الأول الثلاثاء، وتم وضع النعش في مبنى الكونجرس الأميركي.

وأمر بايدن بتنكيس الأعلام لمدة 30 يوماً، وهو ما سيشمل أيضا اليوم الذي سيؤدي فيه خليفته ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير.