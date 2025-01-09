شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان بالنواب": اجتماعات مكثفة لمناقشة حقوق الطفل والقضاء على العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، 6 اجتماعات علي مدار الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، ومنها بحث تعزيز حقوق الطفل وحمايته من العنف، بالاضافة إلى آليات القضاء علي العشوائيات.

وخصصت اللجنة اجتماعتها الأحد، لعرض الشكاوى والردود الواردة الى اللجنة، مع دعوة الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية لمتابعة ما تم بشأن القضاء على العشوائيات وذلك طبقا للحق في السكن اللائق بالمحور الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

أما يوم الإثنين خصصت اجتماعاتها، لبحث تعزيز حقوق الطفل من خلال التركيز على حماية حقوق الأطفال بما في ذلك الحماية من العنف والاستغلال والتمييز وضمان حقوق التعليم والرعاية الصحية، بحضور المجلس القومى للطفولة والأمومة، بالإضافة إلي بحث الشكاوي الواردة إلى اللجنة.

وتواصل خلال اجتماعها المزمع عقده، الثلاثاء، عرض الشكاوى الواردة إلى اللجنة البرلمانية والمقدمة من المواطنين.