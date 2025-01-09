شكرا لقرائتكم خبر عن السيد القصير: تقديم التوكيلات للجنة شؤون الأحزاب منتصف الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير، وزير الزراعة السابق وعضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، أن هناك حالة من الزخم في عملية جمع توكيلات المواطنين لتأسيس حزب الجبهة الوطنية في مختلف محافظات مصر.

وأكد أنه من المقرر تقديم التوكيلات للجنة شؤون الأحزاب منتصف الأسبوع المقبل لاستكمال إجراءات تأسيس الحزب رسميًا.

وفيما يتعلق بتوجه الحزب وتصنيفه بين أحزاب الموالاة أو المعارضة، أوضح القصير خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد شردي، أن حزب الجبهة الوطنية يهدف إلى دعم القرارات الصحيحة التي تخدم مصلحة المواطن، مشددًا على أن الحزب سيعبر عن أي اعتراضات إذا صدرت قرارات تتعارض مع مصلحة المواطنين، مع تقديم حلول ورؤى واقعية لمعالجة تلك القضايا.

وأضاف أن الهيئة التأسيسية للحزب تضم مجموعة من الخبراء والكفاءات المتنوعة في مختلف المجالات، مما يتيح مناقشة شاملة لكافة القضايا المطروحة، مؤكدا أن الحزب سيعمل على تقديم أفكار وحلول عملية للتحديات التي تواجه المواطن المصري.