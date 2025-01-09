ماكرون هنأ جوزاف عون على انتخابه رئيسًا: تمهيد لطريق الإصلاحات

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية جوزاف عون على انتخابه، مشددًا على أنّ الانتخاب "تمهيد لطريق الإصلاحات".

وكان قد انتُخب جوزاف عون رئيسًا بعد حصوله على 99 صوتًا من 128، وذلك في دورة ثانية للجلسة الانتخابية.

وأشار عون، في خطاب القسم، إلى أنّه "عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، وعهدي هو الدعوة لإجراء استشارات نيابية بأسرع وقتٍ لإختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً"، مشيرا الى انه "سنجري المداورة في وظائف الفئة الأولى ضمن الدولة كما سنقوم بإعادة هيكلة الإدارة العامة، كما سأعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح".

وشدد على "اننا سنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً ومحاربة الإرهاب ويطبق القرارات الدولية ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان"، مؤكدا "أنني سأسهر على تفعيل عمل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين كما سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الإحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه".