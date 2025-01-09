ميقاتي: تمكنا من الحفاظ على هيكلة الدولة خلال المرحلة الماضية والدستور يقرّ إجراء استشارات نيابية ملزمة لاختيار رئيس جديد للحكومة

أشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في تصريح له من مجلس النواب، الى انه "تمكنا من الحفاظ على هيكلة الدولة خلال المرحلة الماضية والدستور يقرّ إجراء استشارات نيابية ملزمة لاختيار رئيس جديد للحكومة".
وتابع :"أنا دائما على استعداد لخدمة البلد بأي موقع كان".
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