شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" تفتح ملف الطاقة الشمسية واتفاقات للبحث عن البترول والغاز والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، سلسلة من الاجتماعات الأسبوع القادم لمناقشة عدد من القضايا المهمة، في مقدمتها التعرف على الخطوات والإجراءات الخاصة بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وبحث سبل تشجيع الاعتماد على الوحدات الشمسية الصغيرة في هذا الإنتاج.

وخصصت اللجنة اجتماعاتها الأحد القادم، لمناقشة مشروعي القانوني المقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي. في وشركة ابكس إنترناشيونال انيرجي هولدنجز ا التعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، وأخري مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي. في. وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي أند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بور سعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

كما تبحث اللجنة موضوعات ذات اليوم مناقشة 7 طلبات إحاطة مقدمه من النواب وحيد قرقر، بشأن عدم قيام شركة بترول بلاعيم بدورها المجتمعي في عملية توسعة وتغطية وإنشاء محور مروري على الجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين بطريق بلقاس الستاموني بمحافظة الدقهلية، والسيد الخضر جوهر، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركزي طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، نبيل عسكر، بشأن التأخر في توصيل الغاز الطبيعي للقري التابعة لمركز أبو كبير - محافظة الشرقية.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة طلبات احاطة للنواب السيد رحمو ، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لبعض قرى ومدن مركز الحسينية ومنها محافظة الشرقية، على أن يتم التعاقد بنظام التقسيط أسوه مدينتي منشأة أبو عمر وصان الحجر بالمراكز الأخرى، وإمام منصور حسن بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، ولطفي شحاتة، بشأن استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي بقرى بني شبل، تل حوين، كفر الأشراف، العصلوجي، داير الناحية، بردين، الغار، عزبة المربع التابعة لقرية الزنكلون) ومنطقة الأحرار، وذلك بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وأخيرا النائب مروة هاشم، بشأن عدم الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي بقرى ومناطق مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وفيما يتعلق باجتماعات الثلاثاء، الماضى تنظر اللجنة البرلمانية 3 طلبات إحاطة موجهة لوزيرة البيئة مقدمة من النواب أميرة أبو شقة، بشأن دور وزارة البيئة في إعادة تدوير المخلفات سواء الزراعية أو الصلبة، وكذلك الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من انتشار القمامة أمام أسوار المدارس والوحدات الصحية باعتبارها من الظواهر البيئية السلبية، و حاتم أحمد عبد العزيز بشأن تراكم القمامة بمركز ومدينة ههيا ومركز أبو كبير وتوابعهما بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى تهالك معدات وأدوات رفع القمامة، وعدم وجود آلية واضحة لتجميعها ونقلها والتخلص منها وغياب دور التوعية البيئية، وكذلك النائب عبد الله أحمد عبد الله بشأن انتشار التلوث والقمامة في محافظة القليوبية مما يؤثر على صحة المواطنين.