شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين ينعى الإعلامية القديرة ليلى رستم والان مع تفاصيل الخبر

نعى الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ من الحزن والاسي الإعلامية القديرة ليلى رستم التي وافتها المنية اليوم.

وقال نقيب الإعلاميين إن الإعلامية الراحلة ليلى رستم بدأت حياتها المهنية مع انطلاق أول شرارة للتلفزيون المصري في 23 يوليلو 1960 كمذيعة ربط ثم قارئة للنشرة الفرنسية لبلاغتها الشديدة وخلال فترة قصيرة بالتلفزيون المصري قدمت العديد من البرامج السياسية والاجتماعية والفنية منها "نافذة علي العالم" ومن أشهر تلك البرامج برنامج "الغرفة المضيئة" وبرنامج "نجمك المفضل" حيث التقت ليلى رستم مع كبار الممثلين والأدباء والشعراء رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته.

ودعا نقيب الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.