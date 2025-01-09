السفارة الايرانية: نبارك للبنان إنتخاب جوزاف عون رئيساً ونتطلع إلى العمل سوياً لتعزيز العلاقات

اشارت السفارة الايرانية في بيروت في بيان، الى اننا نبارك للبنان الشقيق إنتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية في ظل أجواء توافقية جامعة.

ولفتت السفارة الايرانية الى اننا نتمنى لفخامته النجاح والتوفيق في مهمته، ونتطلع إلى العمل سوياً لتعزيز العلاقات بين الجمهوريتين الإسلامية الإيرانية واللبنانية والتعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا ويعزز الإستقرار والإزدهار في المنطقة.

وفي تصريح له من مجلس النواب، بارك السفير الايراني مجتبى أماني للشعب اللبناني انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، ولفت الى ان التوافق يجب ان يكون مستمراً في نهج الحكومة الجديدة لمواجهة التهديد المستمر على لبنان.