الخارجية الفرنسية: باريس تهنّئ الرئيس اللبناني المنتخب وتأمل تشكيل "حكومة قوية"

اشارت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الى ان باريس تهنّئ الرئيس اللبناني المنتخب جوزاف عون وتأمل تشكيل "حكومة قوية".
واعتبرت الخارجية إن انتخاب رئيس لبناني جديد يفتح صفحة جديدة للبلاد ويجب أن يُتبع الآن بتعيين حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات.
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