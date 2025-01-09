"النشرة": الثنائي الشيعي سيصوت لقائد الجيش بعد اجتماع بري وبن فرحان في ساحة النجمة

علمت "النشرة" ان اجتماعاً عقد بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري و الموفد السعودي يزيد بن فرحان في مكتب رئيس المجلس في ساحة النجمة، وخلص إلى استكمال الاتفاق حول انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.

وفي الوقت ذاته، حصل اجتماع بين وفد نواب "الثنائي الشيعي" وقائد الجيش، جرى خلاله استكمال ترتيب التوافق على انتخابه في الجلسة الثانية.