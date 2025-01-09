"الجديد": اللقاء الذي جمع خليل ورعد بقائد الجيش كان جيداً وكانت "أول مبروك" لعون من قبل الثنائي

أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ "اللقاء الذي جمع النائبَين علي حسن خليل ومحمد رعد بقائد الجيش العماد جوزاف كان جيدًا وممتازًا وكانت "أول مبروك" لعون من قبل الثنائي".

وكانت قد بدأت الدورة الثانية من الجلسة النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن حصل قائد الجيش العماد جوزاف عون على 71 صوتًا في الدورة الأولى.

وفي وقت سابق، أفادت معلومات قناة "الجديد" بأن وفد من "الثنائي الشيعي" يجتمع في هذه الأثناء مع قائد الجيش.

وكان قد رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب الرئيس لمدة ساعتين، وحدد الساعة 2 بعد الظهر موعدا للجلسة الثانية.

واعترض عدد من النواب على قرار رفع الجلسة، معتبرين أن "الدورة الثانية يجب أن تكون مباشرة بعد انتهاء الدورة الاولى".

وعلّق بري على اتهامه من قبل أحد النواب بمخالفة الدستور قائلا :"مش انت بتعلمني الدستور".