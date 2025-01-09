وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا تعزز قدراتها البحرية لهزيمة روسيا في البحر الأسود

أكّد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أنّ "الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا"، بعد إعلان من السلطات الأميركية بهذا الشأن.

وقال إنّ "أوكرانيا تعزز قدراتها البحرية لهزيمة روسيا في البحر الأسود".

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي، قوله إنّه "من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات جديدة على الاقتصاد الروسي قبل تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه".

ومن المرتقب أن يتم تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني الحالي، في وقت يؤكد فيه ترامب وبوتين استعدادهما للتواصل من أجل التباحث في الأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأميركية، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا.