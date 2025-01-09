شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "اقتصادية النواب": احتفالات قداس عيد الميلاد تؤكد فشل المؤامرات بفضل وعى المصريين والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة، رسالة هامة تؤكد على أن نسيج الشعب المصري لن يتأثر بحجم الفتن والمؤامرات التي حاولت النيل من الوطن خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن وحدة المصريين وطبيعتهم الخاصة كانت بمثابة صخرة تحطمت عليها كافة مخططات قوى الشر الذين فشلوا في الإيقاع بين الشعب المصري وقيادته، بل على النقيض تأصلت وحدة الشعب بمختلف توجهاته السياسية والدينية والفكرية على هدف واحد وهو حماية هذا الوطن من كافة المؤامرات التي نجحت في تدمير شعوب أخرى مجاورة، هجرها مواطنيها قاصدين مصر بحثاً عن الأمان.

وأضاف "عمار"، أن الرئيس السيسي أكد خلال حديثه على أن البطل الحقيقي لمواجهة هذه التحديات كان وعي الشعب المصري وإرادته التي جعلت كافة الأزمات التي مرت عليه تنتهي، مشيراً إلى أن معركة الوعي من أهم المعارك التي خاضتها الدولة المصرية في ظل حروب الشائعات التي استخدمتها قوى الشر للنيل من وطننا بلا فائدة، فقد كشف المصريون عن معدنهم الحقيقي وسط الأزمات العالمية والصراعات السياسية التي تهدد الأمن القومي المصري، لكن بفضل وعي الشعب تلاشت كافة هذه التهديدات ولم تفلح في أغراضها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حديث الرئيس السيسي اتسم بالمصارحة والشفافية، وكشف عن حجم المجهود التي تبذله الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، في ضوء الصراعات الجيوسياسية التي أثرت بالفعل وجعلت مصر تتكبد فاتورة اقتصادية كبرى وأثرت على مسارات التنمية التي أطلقت منذ أعوام، مؤكدًا أن حديث الرئيس كان بمثابة طمأنة للمصريين بأن العام الجاري سيحمل الخير والأمان بعد عام من التحديات عانت منه الدولة جراء الأزمات الخارجية التي بدأت بالعدوان على غزة ومخطط التهجير الذى انتهى على يد جهود كبيرة من قبل القيادة السياسية والمعركة التي خاضتها الدبلوماسية المصرية لدحض هذا المخطط ونصرة القضية الفلسطينية.

وأوضح النائب حسن عمار، أن كلمة الرئيس السيسي، عبرت بصدق عن أن مصر بالفعل بلد تحتضن كافة الأديان والثقافات المختلفة، كما أكدت أيضا على أهمية الترابط بين نسيج الشعب المصري لأنه هو سر عظمة المصريين والسبب في مواجهة أي مخططات دنيئة تهدف زعزعة استقرار الوطن، مؤكدًا أن خصال الشعب المصري وقدرته على الاندماج كانت سبب هاماً في أن تستقبل مصر أكثر من 9 مليون لاجئ من البلدان العربية المجاورة وهذا يعكس مدى ترابط المصريين وقدرتهم على الوعي وتحمل الأزمات بصلابة.

