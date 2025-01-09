شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: تعزيز الشراكة بين مصر وقبرص واليونان يستهدف مواجهة التحديات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت صحيفة "كاثمريني" اليونانية الضوء اليوم الخميس، على القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية، مشيرة إلى أن القاهرة وأثنيا ونيقوسيا اتفقت على تعزيز شراكتها الاستراتيجية وتنسيق جهودها في مواجهة القضايا الإقليمية المتغيرة بسرعة.

وقالت الصحيفة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس قبرص نيكوس كريستودوليديس أكدوا التزامهم المشترك بالعمل على استقرار المنطقة، وأشاروا إلى أهمية استمرار التنسيق بشأن الاستراتيجيات المتعلقة بالقضايا الجيوسياسية الكبرى مثل سوريا وغزة وليبيا كما أكدوا على موقفهم الموحد بشأن قضايا تحديد المناطق البحرية استنادًا إلى قانون البحر داعين إلى تجنب أي استفزازات من قبل الأطراف الإقليمية.

وأشارت إلى أن قضايا الطاقة تصدرت جدول الأعمال حيث ركزت المناقشات على مشروع الربط الكهربائي بين اليونان ومصر الذي يُعد من المشاريع الحيوية لنقل الطاقة النظيفة من أفريقيا إلى أوروبا ، حيث أكد ميتسوتاكيس أهمية هذا المشروع، مشيرا إلى الفرص التي يوفرها في مجالات التقاط الكربون وتخزينه وهو يعد أمرا حيويا لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي في إزالة الكربون.

ونوهت الصحيفة بأنه تم التطرق إلى تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المستدامة حيث تم التأكيد على الفوائد المتبادلة من هذه الشراكة في مجالات الطاقة المستدامة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين موانئ بيرايوس والإسكندرية / بورسعيد لتعزيز التجارة والاتصال بين الدول الثلاث.

وقالت الصحيفة اليونانية، إن قضايا الهجرة كانت محورية في المناقشات حيث تم التأكيد على تعزيز الطرق القانونية لمعالجة الهجرة غير النظامية، مشيرة إلى أنه رغم وجود اتفاق بين اليونان ومصر على توظيف 5,000 عامل زراعي مصري إلا أن التحديات المتعلقة بالتنفيذ مازالت قائمة مع سعي الدول الثلاث إلى تحسين البرنامج وتوسيع نطاقه ليشمل قطاعات أخرى من الاقتصاد اليوناني.