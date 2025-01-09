شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين: الدولة المصرية حريصة على استمرار وتطوير مظلة الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

رحب حزب المستقلين الجدد، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعداد حزمة اجتماعية جديدة فى خلال أيام، معتبرا ذلك خطوة هامة لرفع المعاناه عن المواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن توجيهات الرئيس هو إحدى الخطوات التى تؤكد على أن الدولة المصرية تسير بخطى بقوة نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المبنية على أساس بناء الإنسان وحمايته.

وأضاف "عناني"، أن هذه الحزمة ستكون لها أثر إيجابي علي قطاع كبير من الطبقات الأكثر احتياجا، تماشيا مع التضخم الكبير الناتج عن الصراعات الإقليمية والعالمية.

فيما أكد دكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن هذه الحزمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل الاهتمام المدروس من الدوله لتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط.

وثمن الحزب هذه الاجراءات التي تؤكد حرص الدولة على استمر ار وتطوير مظله الحماية الاجتماعية أول بأول تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.