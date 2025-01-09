أوضح الخبير الدستوري سعيد مالك، في تصريح لـ"النشرة"، أن المقصود من حصول المرشح، الذي يحتاج إلى تعديل دستوري كي ينتخب رئيساً للجمهورية، على 86 صوتاً ليس تعديلاً دستورياً لا ضمنياً ولا غير ذلك، بل تجنيب إنتخابه أي مراجعة أمام المجلس الدستوري، الأمر الذي ينطبق على أي دورة يحصل فيها على 86 صوتاً.
وأشار مالك إلى أن تقديم المراجعة أمام المجلس الدستوري يتطلب التوقيع عليها من 43 نائباً، ما يعني أن حصول المرشح 86 صوتاً يعني أيضاً عدم وجود 43 صوتاً من أجل التوقيع على المراجعة .
كانت هذه تفاصيل خبر سعيد مالك للنشرة: حصول المرشح للرئاسة على 86 صوتاً لا يعني تعديل الدستور بل تجنيب إنتخابه المراجعة أمام المجلس الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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