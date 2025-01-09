اشار مكتب المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، الى أن "مؤخرا طرح بعض النواب ووسائل الإعلام اسمي كمرشح محتمل للرئاسة. إنني اشكر الجميع على هذه الثقة واعتبر نفسي غير معني بهذا الاستحقاق، وأتمنى من الجميع سحب إسمي من التداول"، مثنيا على "مبدأ التوافق الذي تم التوصل اليه".

كانت هذه تفاصيل خبر البيسري: اعتبر نفسي غير معني بالاستحقاق الرئاسي وأتمنى من الجميع سحب إسمي من التداول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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