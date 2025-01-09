اشار رئيس حزب "التوحيد" وئام وهاب في تصريح له، الى ان "النواب تافهون على رؤوسهم الطير لا يفقهون إلا تلقي الأوامر، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ملك اللعبة لن يمررها دون إتفاق".
وتابع وهاب قائلا: "لا تسمعوا لتفاهات النواب، راقبوا مفاوضات بري السفيرة الأميركية ليزا جونسون والسفير السعودي وليد البخاري، هناك الخبر".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: بري ملك اللعبة لن يمررها دون إتفاق راقبوا مفاوضاته مع السفيرة الأميركية والبخاري هناك الخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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