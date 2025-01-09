عدوان: آمل في الدورة الثانية ان يصوّت الثنائي الشيعي لقائد الجيش بناءً على حديث حصل مع برّي

امل النائب جورج عدوان في حديث للـLBCI، أن "يصوّت الثنائي الشيعي في الدورة الثانية لقائد الجيش لعماد جوزاف عون بناءً على حديث حصل مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي وسنقدر سير الثنائي الشيعي مع التوافق اللبناني، ونقدّر هذه الخطوة باتجاه اللبنانيين والتي تعني فتح صفحة جديدة".

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